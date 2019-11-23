Министр спорта отреагировал на рекомендацию лишить РУСАДА статуса соответствия

Основная рекомендация относительно статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет представлена на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря, сообщил министр спорта Павел Колобков, комментируя рекомендацию комиссии ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия.

«9 декабря будет исполком [ВАДА], вся эта информация сейчас – она носит предварительный характер, 9 декабря будет основная рекомендация, это пока еще только рекомендация комиссии по соответствию», – приводит его слова ТАСС.

«Когда будет заседание, тогда и будем обсуждать», – ответил министр на вопрос, какого решения он ожидает по итогам заседания исполкома ВАДА.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства призвал лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выразил уверенность, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства согласится с рекомендацией комитета по соответствию ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирного антидопингового кодекса.

Напомним, в сентябре исполком инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.