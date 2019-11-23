Глава РУСАДА сказал, какое решение вынесет ВАДА о статусе агентства

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность, что исполнительный комитет исполком Всемирного антидопингового агентства согласится с рекомендацией комитета по соответствию ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирного антидопингового кодекса.

«Рекомендация [лишить статуса] предсказуемая, это юридическая логика. У нас был статус условного соответствия. Одно из условий поддержания соответствия не было выполнено, до этого в 100% случаев исполком соглашался с рекомендацией, это логично», – приводит его слова ТАСС.

«Вне зависимости от того, какой уровень РУСАДА, вне зависимости от того, что мы сделали – были условия поддержания статуса, теперь надо дождаться решения», – сказал Ганус.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства призвал лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В сентябре исполком инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.