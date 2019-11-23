Больше 80 гильз обнаружили на месте стрельбы в центре Сухума

Больше 80 гильз было обнаружено на месте стрельбы в центре Сухума, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.

В ведомстве сообщили, что «следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, с которого изъяты образцы крови и более 80 гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца», передает ТАСС.

По предварительным данным, в нападении участвовали не меньше четырех человек, все они были в масках и камуфлированной одежде.

Спустя полтора часа после инцидента силовики обнаружили на заброшенной территории у депо железнодорожного вокзала Сухума горящий автомобиль марки Toyota Mark II без регистрационных знаков белого цвета.

«В салоне вышеуказанного автомобиля были изъяты четыре единицы огнестрельного автоматического оружия системы «Калашникова», – отметили в Генпрокуратуре.

Возбуждены уголовные дела по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также по факту незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Астамур Шамба погиб при стрельбе в Сухуме.