Криминальный авторитет погиб при стрельбе в Сухуме

При стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума погиб 38-летний криминальный авторитет Астамур Шамба, еще четыре человека получили ранения, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

В ведомстве уточнили, что стрельба началась около 14.40 по местному времени (13.40 мск). К ресторану подъехали трое неизвестных в масках и открыли огонь по посетителям.

В результате стрельбы была ранена официантка и трое клиентов-мужчин, все они госпитализированы. Очевидцы рассказали, что официантку ранили, когда она подходила к столику, где сидели пострадавшие, сообщает «Интерфакс».

МВД Абхазии объявило план-перехват, горящий автомобиль злоумышленников был найден в районе Сухумского железнодорожного депо.

Ранее поступала информация о двух погибших при перестрелке в Сухуме.