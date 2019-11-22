В перестрелке в центре Сухума погибли двое

В результате перестрелки в центре Сухума погибли, по предварительной информации, два человека, сообщил представитель МВД Абхазии.

«По предварительной информации, в результате стрельбы погибли два человека», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в перестрелке между сотрудниками ФСИН в Ингушетии пострадал один человек.