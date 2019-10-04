Сотрудники ФСИН Ингушетии устроили перестрелку

Между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла перестрелка, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в четверг вечером в районе села Яндаре между сотрудниками регионального ФСИН произошла перестрелка, в результате которой один сотрудник с огнестрельным ранением был доставлен в клиническую больницу Назрани, передает «Интерфакс».

По факту инцидента ведется проверка.

Напомним, в мае 2017 года в Назрановском районе Ингушетии произошла перестрелка между представителями двух фамильных тейпов. В перестрелке был ранен один человек.