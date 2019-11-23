В России собрались создать группировки боевых роботов

В России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, способных решать также боевые задачи, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В данный момент технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе «Маркер», который впервые публично представили в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов, передает РИА «Новости».

Источник сообщил, что «задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года», и «к 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил».

По его словам, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи.

Кроме того, на базе «Маркера» можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения. Все они будут обладать высокой автономностью.

«Это шасси позволяет делать массу вещей – это не как раньше была одна беспилотная машина, и за ней пять человек бегают, ее обслуживают – это, наоборот, группировка из пяти роботов, и один только оператор, который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать», – подчеркнул источник.

В данный момент также рассматривается возможность оснастить роботов стрелково-гранатометным модулем, 120-миллиметровыми минометами. При этом они уже способны запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.

«В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», – отметил источник.

Экспериментальную робототехническую платформу «Маркер» представили на полигоне в Магнитогорске в середине октября. Ее разработчиком является НПО «Андроидная техника», платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

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