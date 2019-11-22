Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина преемником

Советник президента и экс-глава администрации Кремля Валентин Юмашев рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника.

«Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения – нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», – сказал Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Ельцин-центре, передает РИА «Новости».

По его словам, Ельцин увидел в Путине человека со стержнем, который может принимать верные решения и продолжить либеральные преобразования.

Ельцин подал в отставку за полгода до президентских выборов, чтобы «Путину дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы».

«Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», – добавил Юмашев.

Валентин Юмашев был главой администрации первого президента Бориса Ельцина с 11 марта 1997 года до декабря 1998 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как решение Ельцина назначить своим преемником Путина изменило ход истории.