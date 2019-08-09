Решение Ельцина изменило ход истории России

Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.

9 августа 1999 года Борис Ельцин назначил Владимира Путина временно исполняющим обязанности председателя правительства, а спустя еще неделю Госдума утвердила его в этой должности. Учитывая, что президент сразу же назвал Путина своим преемником на посту главы государства, пообещав поддержать его кандидатуру на выборах 2000 года, стало понятно, что речь идет не просто об очередной смене ельцинского премьера, уже четвертой за полтора года. Но и понимания, что началась путинская эпоха тогда не было ни у кого: страна ведь еще не знала, кто такой Путин.

Он достаточно быстро проявил себя и поэтому в марте следующего года победил уже не как преемник Ельцина, а как человек, с которым связывали надежды на наведение порядка в стране и лучшее будущее. Путин не обманул, хотя тогда он и сам не представлял себе, как сложится его будущее и каковым будет его правление.

И уж тем более не загадывал, сколько времени ему предстоит провести у власти. Ему просто хотелось сделать так, чтобы страну перестало трясти и лихорадить, избавиться от приватизировавших власть олигархических паразитов, вернуть государству украденные у него полномочия и доверие граждан.

И самое главное – вернуть людям веру в собственные силы, самоуважение, ощущение общности.

Вернуть чувство народного единства, то есть причастности к русскому народу, причем не только в настоящем, но и в будущем (как желание иметь большие семьи), и в прошлом (как ответственность перед предками). Все это было почти потеряно к концу тысячелетия – после развала страны и экономики, многим казалось, что Россия обречена на деградацию.

Путин выполнил то, что хотел: остановил развал, восстановил власть (то есть единство и управляемость страны), консолидировал ключевые отрасли экономики в руках государства, выветрил из общества упадническую атмосферу, а из элиты паразитические настроения. Это были непростые 20 лет – потому что чем больше он делал, тем обширнее становились стоящие перед нами проблемы.

В этом нет ничего странного – страна не просто большая, но и сверхсложная, общество дезориентировано обрушением общинно-социалистического уклада и приходом сначала дикого капитализма, а потом хоть и регулируемой, но ведущей к образованию классового строя рыночной экономики. Ценностные ориентиры, сознательно сбитые в 90-е, восстанавливаются – но в целом само общество еще не знает, не понимает, какой социально-общественный уклад, какой строй оно хочет видеть в России.

Это серьезнейший мировозренческий кризис русского народа – нам нужно договориться о том, на каких фундаментальных ценностях мы строим свое государство, свое общество, свою экономику, как мы формируем свою национальную элиту. Что мы хотим взять из своего советского опыта, что из нынешнего, что из того, что мы видим у наших соседей на Западе и Востоке, а что вообще нужно придумать заново. Все эти вопросы должен обсуждать не Путин – а все мы.

Главное достоинство Путина в том, что он органически чувствует людей – не чиновников или свое окружение, а народ как таковой. Потому что сам является его частью, благодаря как происхождению и воспитанию, так и личным качествам и настрою, не позволяющему ему отрываться от своего народа.

Ждать от Путина рецепта светлого будущего глупо: он такой же, как и все мы. Он – проводник народного мнения и народных интересов. И если он защищает семейные ценности, геополитические интересы России в мире, развивает оборонку и промышленность, то делает это не только потому, что убежден в правильности своих действий, но и потому, что знает, даже чувствует, что именно этого хочет и народ, абсолютное большинство русских людей. Если Путин не предлагает новую модель социально-экономического устройства России, то именно потому, что чувствует, что в народе нет единства на эту тему, нет господствующего мнения о том, какой должна быть наша Россия будущего.

Но это не значит, что Путина не волнует образ будущего, не заботят ценностные категории. Как раз они-то и являются для него главным. И чем дальше, тем будут занимать его во все большей степени. Потому что нет никакой «проблемы 2024 года», проблемы «трансфера власти», над которой бьются горе-политологи. Вне зависимости от того, перестанет ли Путин быть президентом в 2024 году или нет, путинская эпоха не закончится через пять лет.

Путин не стремился к власти, но теперь он уже не принадлежит самому себе, и прекрасно это понимает. Его служение своему народу отвечает интересам нашего народа, потому что Путин одновременно и ретранслирует, и отстаивает народное мнение и народные интересы. Не интересы элиты или класса, не политические или экономические интересы, а те смыслы и ценности, которые защищает и ищет русский народ. Обладая огромным опытом и авторитетом, Путин лучше других способен заниматься решением стратегических задач. Выстраивая корпус русского государства, то есть защитную оболочку русского народа, в которой он способен будет развиваться и преумножаться в соответствии со своими собственными, выстраданными и объединяющими его представлениями о добре и зле, о счастье и справедливости.

Россия не может себе позволить себе мыслить категориями президентских сроков, жить от выборов к выборам. Да и не хотят этого русские, масштаб не тот. Есть эпохи, и есть люди, которым мы доверяем олицетворять наши поиски и дела в эти времена. Поэтому двадцать лет путинской эпохи – это на самом деле двадцать лет русского пути.