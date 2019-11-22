Вучич не стал отменять визит в Москву из-за «шпионского скандала»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не думает об отмене визита в Москву из-за «шпионского скандала».

«Мы хотели бы добрых и доверительных отношений [с Россией]», – сказал сербский лидер изданию Spiegel, передает ТАСС.

Напомним, болгарский журналист Христо Грозев опубликовал видео, на котором якобы запечатлена «вербовка агентов российскими шпионами». Утверждалось, что одним из героев ролика будто бы является неизвестный офицер сербской армии, а вторым – представитель военного атташата России в Сербии.

При этом сербские СМИ писали, что человек, запечатленный на резонансном видео, является частным предпринимателем. По их информации, запись могла быть сделана сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США.

Вучич приедет в Россию 4 декабря.