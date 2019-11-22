США оказались главным импортером российских «гражданских» патронов

Минобороны и другие силовые структуры России почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, США являются основным рынком сбыта патронов для гражданского оружия, заявил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

«Ни для кого не секрет, что наша патронная отрасль последние 12 лет выживает исключительно за счет экспорта. Министерство обороны и силовые ведомства практически не заказывают патроны. Если бы не наши экспортные контракты, мы бы потеряли наши патронные заводы», – передает РИА «Новости» заявление Морозова в Совете Федерации.

По его словам, именно Америка выступает основным рынком сбыта для российской патронной индустрии.

«Сумасшедшего размера рынок, на котором все наши предприятия-экспортеры занимают смешную долю, скажем 7%», – отметил замминистра.

Напомним, 1 ноября армия США решила сменить калибр патронов из-за России и Китая.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД