Армия США решила сменить калибр патронов из-за России и Китая

Военные США разработают патроны калибра 6,8 мм для стрелкового оружия, чтобы оно могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми располагают Китай и Россия, пишут американские СМИ.

Портал Popular Mechanics сообщает, что новые пули смогут поражать противника в защите даже на большом расстоянии, передает «Вечерняя Москва».

Смена калибра понадобилась для того, чтобы сражаться с врагом (китайской или русской армией), который, предположительно, будет иметь бронежилеты нового типа. В армии США считают, что патроны с калибром 5,56 мм слишком устарели для решения этой задачи.

Отмечается, что более крупные снаряды получит оружие, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.

Ранее американские СМИ сообщили, что армия США оказалась слабо подготовлена к противостоянию с Россией.

До этого сообщалось, что Россия запланировала начать разработку новой военной экипировки.

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