Суд обязал Киев пересчитать прожиточный минимум

Размер официального прожиточного минимума на Украине, указанный в государственном бюджете на 2019 год и на основании которого рассчитываются пенсии и соцвыплаты, признали незаконным.

На сайте проекта «Открытый суд» указывается, что решение суд принял по иску руководителя проекта Станислава Батрина к кабинету министров.

Суд зафиксировал «противоправную бездеятельность» кабмина в расчетах прожиточного минимума.

При этом постановление правительства об утверждении товаров и услуг, по которым рассчитывается прожиточный минимум, суд признал незаконным еще летом 2018 года, передает ТАСС.

«После решения суда правительство будет обязано пересчитать весь госбюджет Украины на текущий год», – отметил Батрин, добавив, что иск подавался относительно госбюджета именно на 2019 год.

В решении суда указывается: «Признать противоправными действия кабинета министров по разработке и одобрению проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2019 год» с нарушением порядка установления в законопроекте размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий и без обоснования расчета стоимостной величины прожиточного минимума на соответствующий бюджетный период».

Если требование суда будет выполнено, размер прожиточного минимума может быть даже выше того, который сейчас называют «реальным» – 4 тыс. 500 гривен (180 долларов).

В бюджете на 2019 год прожиточный минимум заложен с 1 января на уровне 1 тыс. 853 гривны, с 1 июля – 1 тыс. 936 гривен, с 1 декабря – 2 тыс. 27 гривен (80 долларов).

В 2020 году прожиточный минимум составит с 1 января 2020 года – 2 тыс. 27 гривен, с 1 июля – 2 тыс. 118 гривен, с 1 декабря – 2 тыс. 189 гривен (87 долларов).

Предыдущие решения суда, требовавшие считать прожиточный минимум правильно, украинское правительство оставляло без внимания.

Отмечается, что эксперты высказывают сомнения относительно того, что вердикт суда и сейчас будет выполнен.

«К сожалению, у нас есть норма о том, что бюджет должен быть выполнен только в пределах реальных средств. То есть можно принимать любые законы, выносить любые постановления судов, но если денег на их выполнение в бюджете нет, то бюджет выполняется в пределах существующей росписи. Правительство просто не будет выполнять решение судов. А механизмов, чтобы заставить правительство соблюдать Конституцию и формировать бюджет как для социального государства, – таких механизмов у нас нет», – отметил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Ранее сообщалось, что украинский парламент принял госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%.