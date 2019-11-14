Парламент Украины принял госбюджет на 2020 год

Украинский парламент принял госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%, соответствующее решение поддержали 280 парламентариев, минимум составляет 260 голосов.

Уточняется, что на погашение госдолга пойдет треть бюджета, документ должен подписать президент Украины.

Среднегодовой курс национальной валюты заложен на уровне 27 гривен за 1 доллар. К ноябрю 2019 курс Нацбанка Украины составляет 24,31 гривны за доллар, сообщает РИА «Новости».



Минимальная заработная плата увеличится на 550 гривен (22,6 доллара) и к 1 января 2020 года будет составлять 4723 гривны (194,3 доллара).



Прожиточный минимум в следующем году на Украине вырастет на 7,4% – до 2189 гривен (около 90 долларов). В 2020 году Украина собирается заимствовать 14,6 млрд долларов, из них 4,8 млрд долларов на внешнем рынке.



На оборону в госбюджете заложено 5,45% ВВП (246 млрд гривен, или 10,1 млрд долларов), на данный момент этот показатель составляет 7,4 млрд долларов.

Однако некоторые оппозиционные фракции Рады раскритиковали документ, так как, по их мнению, он предполагает только незначительное повышение социальных стандартов, в то время как власти обещали «покончить с эпохой бедности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по подготовке госбюджета на 2020 год ко второму чтению и поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%.