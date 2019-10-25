Зеленский решил урезать расходы на содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке госбюджета на 2020 год ко второму чтению и поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%.

«Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей – тех, от кого зависит будущее Украины», – написал украинский лидер в своем Facebook.

Ранее появилась информация о зарплате Зеленского, которая составила за август 1 тыс. долларов.