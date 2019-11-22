ЦБ отозвал лицензии у банка и небанковской кредитной организации

Банк России с 22 ноября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ярославского Кредпромбанка и московской расчетной небанковской кредитной организации «Вест».

Кредпромбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также представляла в ЦБ недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, говорится в сообщении Банка России.

В то же время Кредпромбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Кредпромбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 344 место в банковской системе России.

«РНКО «ВЕСТ», по данным ЦБ, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию, а также проводила сомнительные валютно-обменные операции.

Основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

РНКО «ВЕСТ» не является участником системы страхования вкладов.