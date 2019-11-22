Российский участник «Детского Евровидения» выписан из больницы

Денберел Ооржак, который представляет Россию на конкурсе «Детское Евровидение–2019», выписан из больницы, сообщили в «Академии Игоря Крутого».

Как передает РИА «Новости», сейчас 13-летний участник конкурса находится в гостинице.

Напомним, в Польше, где проводится конкурс, Ооржак упал в обморок на репетиции и был доставлен в больницу.

Сообщалось, что он выступит на конкурсе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД