Спасенных из заточения детей из Челябинской области не пустили на шоу в Москву

Власти не разрешили отцу трех детей, которых мать больше десяти лет удерживала в доме, отвезти их на ток-шоу в Москву, сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Гехт сообщила, что эта история «заинтересовала федеральные СМИ», и отцу детей «была предложена достаточно большая сумма денег, чтобы он их вывез на съемки (ток-шоу)», передает «Интерфакс».

«Мы в интересах детей эту историю запретили, потому что для них и так все это огромный стресс. Отец на правах законного представителя требовал отдать ему детей, чтобы вывезти в Москву. Хотя девочка младшая вообще болеет, у нее температура», – добавила она.

Чиновница уточнила, что с детьми работают психологи, пока они остаются в больнице до полного выздоровления младшей сестры. Затем им снимут квартиру.

«Там активизировалась еще старшая сестра (33 года), она тоже претендует на опеку двух младших детей (11 и 15 лет). Но они втроем (с сестрой 20 лет) – это такая маленькая стайка, которых разлучать никак нельзя. Они прожили столько лет вместе, настолько друг друга чувствуют и понимают, что мы с учетом мнения психологов склоняемся к оформлению опеки на старшую из трех ребят», – пояснила Гехт.

Она добавила, что можно отремонтировать дом, где дети жили с матерью, он не сильно пострадал от пожара. Также решается вопрос по обучению ребят.

«Самый сложный вопрос с мальчиком, ему уже 15 лет, он вообще не ходил в школу. Сейчас будем думать, какую образовательную траекторию для него подобрать», – отметила первый вице-губернатор области.

Напомним, в ноябре в городе Усть-Катав (Челябинская область) после пожара в жилом доме нашли тело женщины. Сообщалось, что погибшая могла сама поджечь жилище после побега троих детей, так как она много лет скрывала их от внешнего мира.