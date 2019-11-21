Соперница Трампа напомнила об опыте взаимодействия с СССР

Президент США должен брать пример с тех американских лидеров, которые поддерживали контакты с руководителями СССР, заявила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи) на теледебатах политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

В ходе дискуссии Габбард раскритиковали за то, что в 2017 году она встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. «Нашему главнокомандующему нужно рассуждать трезво», – приводит ее слова ТАСС.

Габбард заявила, что критикующим ее кандидатам «не хватает смелости, чтобы для обеспечения безопасности страны встречаться и с противниками, и с друзьями».

«Я руководствуюсь примером предыдущих лидеров: Джона Кеннеди, который встречался с Хрущевым, Рузвельта, который встречался со Сталиным, Рейгана, который встречался и работал с Горбачевым», – сказала она.

По ее словам, вопросы национальной безопасности представляют особую важность. «Я проведу нужные встречи и сделаю все необходимое, чтобы наших военных больше не отправляли на войны с целью смены режимов, что наносит ущерб нашей национальной безопасности», – сказала она.

Габбард не входит в число лидеров предвыборной гонки среди демократов. В последние недели, согласно опросам общественного мнения, ее рейтинг не превышал 2%.

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