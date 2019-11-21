Молдавия объявила о восстановлении сотрудничества с Россией

Молдавия восстановила диалог с Россией на правительственном уровне, который был прерван несколько лет назад, заявил молдавский премьер Ион Кику после возвращения из Москвы.

«К сожалению, между нашими правительствами много лет не было здорового и прагматичного диалога, что привело к потерям преимуществ от сотрудничества со столь важным партнером. Главный результат моего визита в том, что на правительственном уровне восстановлен нормальный, прагматичный и взаимовыгодный диалог, на базе которого мы будем продвигаться дальше», – приводит ТАСС слова Кику после возвращения из Москвы.

Молдавский премьер уточнил, что на переговорах в Москве обсуждались вопросы взаимодействия стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

«Мы обсудили накопившиеся проблемы, у меня состоялась личная встреча с коллегой Дмитрием Медведевым, в результате которой удалось достичь ряда важных договоренностей. Нас заверили, что правительство России поддержит усилия властей Молдавии в реализации реформ, в том числе экономических», – добавил Кику.

Так, по его словам, запущен процесс либерализации экспорта молдавских товаров в Россию, получено согласие расширить список категорий продукции, которая может экспортироваться без пошлин, расширен список компаний, которые могут осуществлять такие поставки.

Кроме того, по словам премьера, в Москве пообещали выдать дополнительные разрешения транспортным перевозчикам, но взамен попросили разработать действующую схему, которая исключит любые возможности коррупционных схем в процессе поставок товаров.

Накануне российский вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров объявил о грядущем снижении цен на газ для Молдавии.