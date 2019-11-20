В Нижнем Новгороде открылся Окружной центр по подготовке волонтеров ко Дню Победы

В среду в Нижнем Новгороде состоялось открытие Координационного центра Приволжского федерального округа по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почетными гостями мероприятия стали Герой Российской Федерации, референт Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Романов, руководитель ВОД «Волонтеры Победы», член Центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова.

Также открытие Окружного центра посетил участник Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области Леонид Жуков.

«Мы должны передавать из уст в уста правдивую историю о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Не слушайте, что сейчас некоторые говорят за рубежом. Мы знаем и храним правду. И сами должны творить свою историю! Вы, Волонтеры Победы – это будущее», – сказал Жуков присутствующим на мероприятии добровольцам.

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев ПФО, информированием о возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

«Следующий 2020 год указом Президента Российской Федерации назван Годом памяти и славы. И Волонтеры Победы – ключевая организация, которая будет задействована в праздновании 75-летия Победы. Вы сохраняете историческую память, являетесь настоящими патриотами. Спасибо вам за вашу работу. Удачи», – сказал на встрече с волонтерами Герой Российской Федерации Алексей Романов.

«К Году памяти и славы мы планируем подготовить более 15 тыс. 000 волонтеров в Приволжском федеральном округе. Добровольцы будут не только помогать в проведении крупных мероприятий, но и знакомить молодое поколение с историей Великой Отечественной войны с помощью современных форматов, заботиться о ветеранах и помогать в работе с архивами», – отметила Ольга Амельченкова, руководитель Движения, член Центрального штаба ОНФ.

Координационный центр уже начал свою работу. Так, с 18 ноября на окружном семинаре-совещании волонтеров Победы Приволжского федерального округа прошла подготовка тренеров Движения, которые займутся обучением добровольцев Года памяти и славы. В течение двух дней активисты из 14 регионов России развивали волонтерские навыки, работали над ключевыми мероприятиями 75-летия Победы и обменивались опытом.

Всероссийский конкурс на определение окружных координационных центров по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 апреля ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Победителями стали: Курская область (Центральный федеральный округ); Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ); Волгоградская область (Южный федеральный округ); Нижегородская область (Приволжский федеральный округ); Кабардино-Балкарская Республика (Северо-Кавказский федеральный округ); Ханты-Мансийский автономный округ (Уральский федеральный округ); Алтайский край (Сибирский федеральный округ); Сахалинская область (Дальневосточный федеральный округ).