Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 8 копеек – до 63,90 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 70,75 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 60,77 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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