Маскировавшихся под НИИ браконьеров обезвредили в Волгоградской области

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища участвовали оперативники регионального угро и бойцы Росгвардии. С поличным задержаны одиннадцать жителей Калачевского и близлежащих районов.

Организатором группы оказался работник областного отделения НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на вылов рыбы для научных целей, занимались браконьерством и продавали добычу оптовыми партиями, передает РИА «Новости». При этом в акты вносились ложные данные о периодах и объемах улова, добавила она.

Полицейские изъяли у подозреваемых шесть различных лодок, средства связи и около 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы разных видов, в том числе занесенных в Красную книгу России. Предварительный ущерб превысил 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в октябре газета ВЗГЛЯД писала, как государство начинает слежку за красной икрой.