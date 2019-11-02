Москва призвала осуждать давление украинских властей на журналистов

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по случаю Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«Они (сотрудники СМИ – прим. ВЗГЛЯД) по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны вооруженных сил Украины», – говорится в заявлении МИД, опубликованном в Facebook.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что до сих пор нет прогресса в следствии по убийствам Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.

Напомним, журналисты работают на Украине с риском для жизни. От действий украинских силовиков погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян, итальянский журналист Энди Роккелли и его переводчик Андрей Мирон, а также фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин. О случаях, когда российские журналисты попадают под обстрелы ВСУ, сообщается регулярно.