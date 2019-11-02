Испания решила помочь Грете Тунберг пересечь Атлантический океан

Власти Испании хотят помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантический океан, чтобы попасть из США в Мадрид на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

И. о. министра экологических преобразований Испании Тереса Рибера написала в Twitter, что очень ждет Тунберг на конференции и поможет ей добраться до Мадрида.

По ее словам, в Испании готовы помочь активистке пересечь Атлантику. Министр также отметила, что надеется связаться с Тунберг для того, чтобы сделать это возможным.

Ранее Грета Тунберг обратилась к своим сторонникам с просьбой помочь ей пересечь Атлантический океан.

Проблема с пересечением океана возникла из-за того, что Тунберг принципиально не пользуется воздушным транспортом. В США она прибыла на спортивной яхте.

Накануне стало известно, что Конференция ООН по климату, которая должна была состояться в Чили, пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря.