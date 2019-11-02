Суд заключил под стражу пустившего убийцу в детсад охранника в Нарьян-Маре

Городской суд Нарьян-Мара заключил под стражу на два месяца охранника детского сада, где был убит ребенок, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР).

Представитель управления сообщил, что в субботу «суд арестовал охранника (детского сада) на два месяца», передает ТАСС.

Охраной детского сада, где произошла трагедия, занималось частное охранное предприятие «Святогоръ».

Следствие полагает, что дежуривший в день происшествия сотрудник беспрепятственно впустил убийцу на территорию детского учреждения.

Теперь он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, в четверг в Нарьян-Маре 36-летний Денис Поздеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зарезал ребенка в детсаду. Свои действия он объяснил «голосами в голове».

Позже выяснилось, что мужчина лечился от алкоголизма в диспансере, состоял на учете у нарколога, вел отстраненный образ жизни и был социофобом. В пятницу Поздеева арестовали.

Проститься с убитым мальчиком пришли почти все жители города.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре, а также подробно рассказывала, как в России охраняют школы и детсады.