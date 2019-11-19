Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году

Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.

По мнению Стэхела, советское наступление в конце 1941 года было расточительным, поскольку Германия проиграла войну еще летом того же года, когда вторглась на территорию СССР и не смогла одержать легкую победу, на которую рассчитывала. Об этом пишет The Wall Street Journal, перевод предоставлен «Иносми.ру».

По мнению эксперта, контрнаступление советских войск в декабре 1941 года было не сокрушительным ударом для германских соединений, а серией небольших наступлений, которые создали дополнительные проблемы для немецкой армии на востоке.

Согласно его подсчетам, потери немцев в декабре 1941 года были меньше, чем разгар войны в июле – 40 тыс. 198 человек против 63 тыс. 99 человек.

Историк полагает, что Красная Армия не представляла особой опасности для фашистских захватчиков, она испытывала недостаток в живой силе и смогла выставить только 774 танка на центральном участке фронта, многие из которых, по его утверждению, не были в рабочем состоянии.

Стэхел указывает на то, что первоначально советские планы были направлены только на то, чтобы разжать немецкие клещи, сжимавшие Москву с севера и юга.

«На самом деле не было никакого разгрома немецких войск, и можно говорить только о серии локальных боев, а также о нередко наносивших серьезный ущерб немецких контратаках. Г-н Стэхел указывает, что спустя примерно две недели после начала советского наступления немцы продолжали находиться в 50 – 65 километрах от Москвы. Линии фронта не особенно изменились», – говорится в материале.

По мнению историка, настоящий перелом произошел во второй половине декабря, когда немецкие подразделения начали отступать под советским давлением. В результате советского контрнаступления в некоторых немецких частях началась паника, а Гитлер уволил главнокомандующего всей немецкой армии и взял эту роль на себя, после чего издал приказ удерживать позиции любой ценой.

Также Стэхел считает, что советское Верховное командование было негибким и расточительным, приказы советского руководства, по его утверждению, привели к бессмысленным потерям солдат.

В августе 2018 года немецкие историки заявили о «победе» вермахта под Прохоровкой.