В НАТО оценили влияние передачи Россией кораблей Украине на переговоры

Передача Россией украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, будет способствовать реализации Минских соглашений и переговорам в нормандском формате, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам РФ. Я думаю, что это хороший фактор, и надеюсь, что будет способствовать прогрессу в реализации Минских соглашений и поможет усилиям в нормандском формате», – передает слова Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО сообщил, что на заседании 20 ноября главы МИД стран альянса обсудят этот вопрос.

В понедельник МИД России подтвердил возвращение Украине трех арестованных кораблей ВМФ Украины, которые были арестованы в Керченском проливе в ноябре прошлого года в результате провокации со стороны Киева.

Украина собралась подвергнуть все корабли «тщательной проверке».

При этом Россия не связывала передачу катеров и буксира с саммитом в «нормандском формате».