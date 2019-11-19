Посол Италии поблагодарил россиян за помощь пострадавшей от наводнения Венеции

«Я хочу от всего сердца поблагодарить россиян, которые в очередной раз продемонстрировали свою щедрость в непростое время для нашей страны и для Венеции», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, в преддверии концерта под руководством дирижера Валерия Гергиева, который пройдет во вторник 19 ноября. При содействии дирижера россияне собрали 1 млн евро в поддержку пострадавшего от наводнения города.

«Я очень признателен маэстро Гергиеву. Он принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции в связи с тяжелыми наводнениями последних дней, которые нанесли огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России», – заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По словам дипломата, маэстро Гергиев стал первым человеком с международной славой, который откликнулся на призыв поддержать Венецию.

Как ранее сообщили газете ВЗГЛЯД в посольстве Италии в Москве, благотворительный концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева пройдет в посольстве во вторник вечером. Цель мероприятия – начать открытую кампанию по сбору средств в помощь Венеции, пострадавшей от наводнений в последние несколько недель.

Посол Паскуале Терраччано встретился с Валерием Гергиевым на полях культурного форума в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Маэстро пообещал оказать содействие в сборе средств на восстановление Венеции. При помощи ряда топ-менеджеров Гергиев сдержал обещание и собрал около 1 млн евро.

Напомним, на прошлой неделе в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%. Уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр города.

Венеция, для которой характерен феномен «высокой воды», связанный с приливами, переживает второе сильнейшее наводнение в истории. Нынешний подъем уровня моря по продолжительности и показателям стал рекордным за последние полвека.