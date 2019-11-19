Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 мск вторника вырос на 3 копейки – до 63,85 рубля, курс евро поднялся на 6 копеек – до 70,75 рубля, передает РИА «Новости».

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 62,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».