Сотрудница ЖЭКа избила посетительницу на Урале

В Миассе сотрудницу коммунальной организации оштрафовали на 6 тыс. рублей за избиение посетительницы, сообщили городском суде.

В феврале специалист абонентского отдела поссорилась с посетительницей и набросилась на нее, передает Ura.ru.

«На почве возникших личных неприязненных отношений подсудимая нанесла потерпевшей два удара кулаком по голове, причинив физическую боль, а также гематому век левого глаза, ссадину носа, ссадину конъюнктивы и кровоизлияние в склеру левого глаза», – пояснили в пресс-службе суда.

Сотрудница ЖЭКа вину не признала. По ее словам, все травмы пострадавшая причинила себе сама: «по неосторожности в результате размахивания сумкой».

Поступок коммунальщицы был квалифицирован по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий»).

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