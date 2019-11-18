Стало известно об обысках в компании жены хабаровского губернатора Фургала

Ряд СМИ Хабаровского края сообщили об обысках, которые, по их данным, прошли в компании «ТОРЭКС». По некоторым сведениям, эта компания принадлежит супруге губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Ларисе Стародубовой. Обыски связаны с возможным использованием теневых схем.

Компания занимается заготовкой и обработкой отходов и лома черных металлов. ИА «Восток-Медиа» сообщает, что следственные действия были связаны с подозрениями в использовании теневых схем возмещения НДС, пишет Regnum.

Источники изданий сообщают, что в Хабаровском крае была создана целая цепь из 40-50 фирм. Их задачей было искусственное завышение стоимости перепродаваемого лома.

«Комитентом указывалось ООО «ТОРЭКС», которое по бумагам являлось собственником экспортируемого груза», – сообщает «АмурПресс».

«Источники считают, что в Хабаровске продолжится чистка чиновничьих рядов без оглядки на ранги, чины и покровителей», – пишет «ТранссибИнфо».

Местные СМИ и телеграм-каналы связывают компанию «ТОРЭКС» с Ларисой Стародубовой. Согласно базе данных ЕГРЮЛ, Стародубовой Ларисе Павловне действительно принадлежит 25% долей в ООО «ТОРЭКС», зарегистрированном в Хабаровске. Еще 25% долей принадлежат Николаю Мистрюкову, которого называют другом Сергея Фургала.

В 2018 году выручка компании составила 17,7 млрд рублей. При этом губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задекларировал доходы своей супруги за 2018 год в размере 735 тыс. рублей.