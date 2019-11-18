AFP признало Крым российским

Старейшее французское информационное агентство Agence France-Presse признало российский статус Крыма. Об этом сообщил телеканал «Крым 24», который получил предложение о сотрудничестве с AFP.

«На электронный адрес телеканала «Крым 24» (создан в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией – прим. ВЗГЛЯД) пришло официальное письмо от одного из крупнейших европейских новостных агентств. Коллеги из France-Presse попросили поделиться с ними кадрами транспортировки украинских судов под Крымским мостом. Данной просьбой старейшее новостное агентство Франции признало, что Крым является неотъемлемой территорией Российской Федерации», – говорится в заявлении на сайте телеканала «Крым 24».

Журналисты отмечают, что мировые новостные агентства не впервые обратились к ним с предложением о сотрудничестве.

Государственная телерадиовещательная компания «Крым» (ГТРК «Крым») создана в 1959 году. До 1992 года называлась Крымским комитетом телевидения и радиовещания.

В 2014 году произошла перерегистрация телерадиокомпании из ГТРК «Крым», принадлежавшей Госкомтелерадио Украины, в автономную некоммерческую организацию «Телерадиокомпания «Крым». В ходе реорганизации был произведен ребрендинг головного телеканала «Крым» в «Первый Крымский» и радиостанции «Крым», а также запущены новый телеканал «Крым 24» и радиостанции «Крым. Точка» и «Море».

Телеканал «Крым 24» входит в реестр обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ («21 КНОПКА»).

Редакция телерадиокомпании находится в Симферополе.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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