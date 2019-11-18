В минздраве Приамурья рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Состояние двух из трех пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска улучшается, один из них будет выписан в ближайшее время, сообщил представитель регионального минздрава.

«Один из пациентов амурской областной детской клинической больницы еще в реанимации, состояние стабильное. Второй в отделении детской политравмы. Динамика положительная, скорее всего, будет выписан в ближайшие дни», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

По его словам, состояние третьего пострадавшего, госпитализированного в городскую клиническую больницу, также стабильно, он находится в сознании. В понедельник его планируют перевести в травматологическое отделение.

Напомним, в четверг студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой, три человека получили ранения.

Открыто уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Арестован гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко, сотрудник которого не имел соответствующего разрешения и допустил стрелка в учебное заведение.