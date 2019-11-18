Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах

В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.

Как пишет «Мойка 78», мать ребенка на похоронах «заставляли просить прощения на коленях перед гробом». Кроме того, женщину, которая уезжала в Китай на заработки, назвали «кукушкой».

Напомним, отчим заявил, что убил ребенка, поскольку девочка не признала его отцом и отказывалась слушаться.

По словам соседей, мужчина был «неадекватным».

«Какая мама оставила детей и уехала от такого папы?» – заявила соседка Асие Саитманбетова.