Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки раскрыл мотив преступления

Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы рассказал на допросе, что девочка отказывалась его слушаться, так и не признав в нем отца, сообщают СМИ.

По его словам, он постоянно конфликтовал с падчерицей, поскольку она не признала его отцом. Мужчина отметил, что «нервы не выдержали», передает РЕН ТВ.

По словам соседки Асие Саитманбетовой, из квартиры обвиняемого постоянно доносились крики и детский плач.

«Папа у нее неадекватный. Какая мама оставила детей и уехала от такого папы? Постоянно оттуда доносятся крики, визги, детский плач», – рассказала она.

Следственный комитет обнародовал видео с места обнаружения тела девочки. Также запечатлен допрос, в ходе которого подозреваемый признается в убийстве.

Тело ребенка было найдено в пятницу после нескольких дней поиска. Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы. На допросе мужчина признался в убийстве ребенка и показал место, где скрыл тело. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В районной администрации сообщили, что семья пятилетней девочки не состояла на учете в органах опеки.