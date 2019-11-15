Появились подробности о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

Семья пятилетней девочки, которую нашли мертвой в Крыму после нескольких дней поисков, не состояла на учете в органах опеки, сообщили в районной администрации.

«На учете ни в органах опеки, ни в органах по делам несовершеннолетних семья не состояла», – сказала ТАСС представитель администрации.

По предварительным данным, семья переехала в село Кропоткино, где произошла трагедия, только в августе.

Отмечается, что в семье было двое детей. Младший двухлетний брат находится на лечении в больнице с диагнозом «бронхит». После пропажи девочки в Крым приехала бабушка детей. Она дала разрешение на опеку мальчика в больнице.

Также в администрации отметили, что мать детей находилась в Китае. Предполагается, что она вернется в Крым в пятницу.

По словам детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой, правоохранители кроме обстоятельств преступления будут изучать, как семья попала на территорию муниципального образования, передает РИА «Новости».

Она добавила, что будет проверена деятельность социальных служб и участкового, поскольку они не интересовались семьей погибшей девочки.

«Там есть социальная служба, которая работает с населением этого села. Они смотрят, какие семьи проживают в нем, какие приезжают, насколько они благополучны. Не могло не возникнуть вопросов, почему с ребенком живет один папа, хотя он совсем не папа, где мама, чем взрослые конкретно занимаются», – отметила Клюева.

Тело ребенка было найдено в пятницу закопанным в канаве неподалеку от дома. Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы. На допросе мужчина признался в убийстве ребенка.

Пятилетняя девочка пропала в селе Кропоткино Раздольненского района 12 ноября. В полицию обратился отчим девочки. По его словам, он оставил дочь дома и уехал по делам вместе с младшим сыном, а когда вернулся, девочки уже не было. В поисках ребенка были заняты более 170 волонтеров и даже задействовали беспилотники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».