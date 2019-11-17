Премьер Чехии устыдился, что был коммунистом

Премьер Чехии Андрей Бабиш признался, что не испытывает гордости по поводу того, что в 1989 году был коммунистом. Об этом он рассказал на торжествах в Праге в связи с 30-летием начала «бархатной революции» в Чехословакии.

«Поведение, отвага Вацлава Гавела в те дни были удивительными и вызывающими глубокое уважение. Я не был тогда в Чехословакии (Бабиш работал во внешнеторговой фирме в Марокко – прим. ВЗГЛЯД). Как вы все знаете, я был коммунистом и совсем не горжусь этим. И у меня не было такого мужества и целеустремленности, как у Гавела», – приводит его слова РИА «Новости».

«Бархатная революция» в Чехословакии – бескровное свержение коммунистического режима в результате организованных оппозицией в ноябре-декабре 1989 года уличных акций протестов и переговоров между лидерами диссидентов и правительством.

В начале декабря 1989 года было организовано переходное правительство из представителей оппозиции и коммунистов, а 29 декабря того же года лидер диссидентов Вацлав Гавел был избран первым посткоммунистическим президентом республики.

В субботу в Праге прошел общенациональный митинг, участие в котором приняли около 250 тыс. человек. Выступающие призвали долларового миллиардера Бабиша разрешить конфликт интересов – или избавиться от своего холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ, или покинуть пост премьера, дав ему для этого срок до конца 2019 года.

Также протестующие напомнили Бабишу, что суд в Словакии, откуда он родом, подтвердил его сотрудничество с органами госбезопасности.

Президент Чехии Милош Земан не принимает участие в торжественных акциях по случаю 30-летия «бархатной революции». Бабиш участвует в праздновании вместе с премьерами стран Вышеградской четверки (помимо Чехии – Словакия, Польша и Венгрия), а также с главой бундестага Вольфгангом Шойбле.