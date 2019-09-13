Чешская прокуратура сняла обвинения с премьера страны

Прокурор Праги Мартин Эразим остановил расследование уголовного дела премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, признав обоснованным получение его фирмой субсидии Евросоюза (ЕС) в размере 50 млн крон (около 2 млн евро), сообщила пресс-служба горпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что Эразим «согласился с решением надзирающего госпрокурора Ярослава Шароха об остановке расследования Андрея Бабиша и остальных участников по уголовному делу (принадлежавшей Бабишу) фирмы «Ферма «Гнездо аиста» в связи с получением в 2008 году субсидии ЕС в размере 2 млн евро», передает РИА «Новости».

«Обоснования для получения данной субсидии признаны обоснованными», – говорится в сообщении.

По этому делу также проходили жена Бабиша, его дочь от первого брака, брат жены и еще два бывших сотрудника фирмы.

Отмечается, что если бы прокуратура обвинила премьера в финансовом преступлении, ему грозило бы тюремное заключение сроком до 10 лет.

Бабиш заявлял, что даже если против него будет вынесено обвинение, это ничего не изменит и он останется на посту премьера. Свое дело он называл сконструированным по заказу политических противников.