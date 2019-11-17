На Никитской улице в Москве похитили женщину – ее насильно усадили в машину и скрылись в неизвестном направлении, сообщают СМИ.

Очевидцы заявляют, что женщину похитили двое злоумышленников. В столице объявлен план «Перехват», утверждает РЕН-ТВ.

В управлении МВД по Москве, однако, сообщили, что информация о похищении не подтверждается.