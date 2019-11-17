Пушков назвал задачу-минимум саммита «нормандской четверки»

Судя по заявлениям Киева, украинские власти не готовы выполнять минские соглашения в их нынешнем виде, а хотят их переписать, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Объявлено, что встреча в нормандском формате все же состоится. Но чего от нее ждать? Если послушать Киев, то там не готовы выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде, а хотят их переписать. Или от них вообще отказаться. Отсюда задача-минимум – хотя бы прекратить военные действия», – написал он в своем Twitter.

Ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже.

До этого о встрече «нормандской четверки» сообщило агентство Bloomberg. Правительство Германии подтвердило участие канцлера Ангелы Меркель в саммите.