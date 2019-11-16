США объявили о достижении целей в Сирии

Цели США в Сирии достигнуты, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Он заявил, что американские силы «обеспечивали воздушное прикрытие», что стало «важным элементом» успеха операций. По его словам, Вашингтон «гордится» своими достижениями, передает ТАСС со ссылкой на KPRC.

Помпео счел правильным решением вывод части американских военных. Он заверил, что в связи с этим угрозы безопасности США не возникнет – остаются «крупный контингент в Ираке» и «значительные силы в Сирии».

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