Помпео ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Глава Госдепа Майк Помпео прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

По словам Помпео, «это не что-то новое и свежее», у членов НАТО «разные интересы», кроме того, бывают «разные времена».

«Мы видим, что делает Турция в последние недели, союзник по НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

Помпео признал, что внутри НАТО отношения «никогда не были идеальными». Он подчеркнул, что все входящие в НАТО государства должны иметь возможность участвовать в решении общих задач на таком уровне, который сохранит альянс «успешным».

7 ноября Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса.

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