В Москве открылась выставка в память о жертвах теракта в Беслане

В Москве прошло открытие фотовыставки в рамках проекта «Помнить, чтобы жить». Он посвящен увековечиванию памяти жертв теракта в Беслане и погибших бойцах спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Несмотря на то, что с момента этой ужасной трагедии прошло уже много лет, боль в наших сердцах до сих пор жива. Наша обязанность – хранить память о жертвах трагедии», – сказал помощник полномочного представителя президента в СКФО Евгений Ткачев.

Он отметил, что Москва также становилась целью террористических атак, и выразил солидарность с жителями столицы и сочувствие родственникам погибших и пострадавшим от террористических актов.

Председатель Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» Сусанна Дудиева рассказала, что «проект «Помнить, чтобы жить» был задуман во имя сохранение памяти о бесланской трагедии и, в конечном счете, во имя победы добра над злом. Но особенно важно сегодня донести эти мысли до молодежи, чтобы молодые люди чувствовали свою ответственность за будущее и знали, что здоровое общество может быть основано только на любви друг к другу».

На выставке представлено около ста картин и фотографий, посвященных событиям 15-летней давности. Ранее она демонстрировалась во Владикавказе и районах Северной Осетии, а также в Черкесске, Махачкале, Нальчике, Санкт-Петербурге.

На открытие выставки организаторы пригласили ветеранов «Альфы» и «Вымпела», представителей общественных организаций и студентов ВУЗов.

Проект «Помнить, чтобы жить» реализуется Ассоциацией жертв террористических актов «Матери Беслана» при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, 1-3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана в результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, включая 186 детей и 19 бойцов силовых подразделений.