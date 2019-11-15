Депутат Рады раскрыла тайный шифр спикера парламента

Депутат Верховной рады Анна Скороход, исключенная из фракции «Слуги народа», заявила, что спикер Рады Дмитрий Разумков использует специальный шифр во время голосований.

Она подтвердила, что Разумков использует ключевые фразы перед голосованием, чтобы дать понять нардепам, на какую кнопку нажимать, сообщает «112 Украина».

«Вы сами ответили. Я подтверждаю», – сказала она.

Накануне украинские СМИ сообщали, что Разумков использует специальный словесный шифр. Когда он говорит «прошу определиться и голосовать», депутаты должны голосовать против проекта закона. «Прошу поддержать и голосовать» означает необходимость отдать голос за законопроект.

Ранее Скороход расплакалась во время заседания парламента, после того как коллеги проигнорировали ее правки к законопроекту по анбандлингу (разъединению активов) газотранспортной системы Украины.