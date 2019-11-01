Депутат Рады расплакалась на заседании

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания парламента, после того как коллеги проигнорировали ее правки к законопроекту по анбандлингу (разъединению активов) газотранспортной системы Украины.

«Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам. А не то, что ко мне кто-то походит и говорит: «Перестань их подавать!» – приводит слова депутата Рады РИА «Новости».

В итоге правка Скороход была поставлена на голосование, но депутаты отказались ее поддержать.

Верховная Рада накануне приняла в целом законопроект №2239-1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы Украины. Законопроект поддержал 341 депутат.

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