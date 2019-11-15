Проверка выявила серьезные нарушения в пансионате для пожилых в Челябинске

Многочисленные нарушения выявили проверяющие органы в частном пансионате Челябинска: еда в столовой еда стояла на полу в ведрах, в помещениях обнаружены тараканы и грязь, сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Как информировало министерство социальных отношений региона, совместно с прокуратурой Ленинского района Челябинска в четверг была проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, который организовал частный пансионат для пожилых граждан, передает РИА «Новости».

На момент проверки в помещении находились 54 пожилых человека. Были выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства.

Возбуждено уголовное дело о производстве работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Буторина уточнила, что «в помещении столовой, например, на полу стояли ведра с едой, в спальне – матрасы вместо кроватей, грязь, тараканы».

Всех находившихся в пансионате пожилых людей перевезли в лечебные учреждения Челябинска.

Источник в правоохранительных органах региона добавил, что пансионат представляет собой четырехэтажное здание, содержание в нем пожилого человека обходилось родственникам примерно в 20 тыс. рублей ежемесячно.

По его данным, окна в здании не открывались, были наглухо запенены. Всем содержавшимся там пожилым людям – более 80 лет, многим требовалась медицинская помощь, но медицинского работника не было, присматривала за ними одна сотрудница учреждения.

Кроме того, гулять людей не выводили, а некоторым, видимо, долгое время не меняли памперс.

Со слов некоторых пациентов, они не давали свое согласие на проживание в пансионате; есть и те, кто сообщил, что не знают, что теперь с их квартирой, где они проживали ранее – эти факты проверит СК в ходе следствия.

Напомним, в ноябре 2018 года от ответственности освободили директора пансионата «Калина красная», в котором погибли 18 постояльцев.