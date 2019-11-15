Спецназ ФСИН получил на вооружение стеновизоры

Московский отряд спецназа ФСИН »Сатурн» использует в работе стеновизоры, позволяющие определять, если ли за стеной люди, заявил командир подразделения полковник Борис Николаев.

«Одно из последних, это стеновизор Xaver-400, который мы испытывали, после чего ФСИН их закупила. Находясь в комнате, я могу приложить стеновизор к стене и посмотреть, как в соседней комнате, на каком расстоянии от стены расположены люди. Он отделяет живых от мертвых и от животных. Изображение выводится на экран», – передает РИА «Новости» слова Николаева.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, как в российских тюрьмах предотвращают бунты исламистов.