Упавшая на колени перед Медведевым пенсионерка рассказала о реакции односельчан

Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, попросившая премьера Дмитрия Медведева решить проблемы с водоснабжением, рассказала об отношении к ней односельчан после случившегося.

По словам Кадукиной, о визите Медведева знали все жители села, но никто не решился рассказать о проблемах. По ее словам, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года – тогда эти дома отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые регулярно перегорают из-за проблем с проводкой в доме, передает РИА «Новости».

«Я бежала на встречу к Медведеву, увидела, что ему рассказывают о новой модульной котельной, и побежала. Я хотела составить хороший конструктивный диалог, но получилось так, что кто-то из наших, сельских, мне поставил подножку, и я запнулась, получилось эмоционально, но проблема решается», – сказала Кадукина.

По ее словам, она благодарна премьеру за внимание и поддержку в решении вопроса, однако свалившейся на нее популярностью не гордится. По словам пенсионерки, жители села разделились на два лагеря. «Многие говорят, что я молодец – донесла проблему, а есть те, кому горячая вода не нужна, у кого есть бани и деньги на котлы, меня костерят», – объяснила она.

В среду в ходе рабочей поездки в Алтайский край премьер посетил село Санниково. Там ему в ноги бросилась местная жительница. Она рассказала, что три дома с 2016 года живут без горячей воды. Медведев поручил губернатору разобраться с проблемой.

Сама женщина позже рассказала, что она упала в ноги премьеру, потому что ей поставили подножку.