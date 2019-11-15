Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 17 копеек – до 63,82 рубля, курс евро снизился на 15 копеек – до 70,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром выросла до 62,40 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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